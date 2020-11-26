Біля Чорнобиля зафіксували скачки радіації: фахівці дали пояснення

Біля Чорнобильської зони відчуження і поряд з нею були зафіксовані суттєві коливання та зростання рівня радіаційного забруднення. Як повідомили активісти організації Save Dnipro, 17 і 18 листопада пост моніторингу встановив стрибання показників, які перевищили у кілька сот разів всі допустимі норми.

Нормальні показники біля нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 становлять 210 мк3в/год, а пост моніторингу зазначив 124000 мк3в/год.

Як пояснили фахівці, 18 листопада відбулась історична подія для України та всього світу. В нове сховище вперше було перевантажено відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильської АЕС для тривалого зберігання, мінімум на 100 років. Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження на Facebook.

Різкі скакання рівня радіації могли фіксуватися у зв'язку з переміщенням відпрацьованого ядерного палива. Хоча його ретельно закорковують в спеціальні контейнери.

"Радіаційний фон на території зони відчуження знаходиться в межах допустимих рівнів. Зараз у зоні відчуження відбувається метрологічна перевірка датчиків, які зафіксували "значне" перевищення контрольних рівнів потужності еквівалентної дози. Відповідно до методики метрологічної повірки зазначені датчики опромінювалися стандартним джерелом високої потужності. Проведення цих робіт призвело до підвищення ПЕД на 1,5-2 години. Починаючи з 19.11.2020 датчики вимірювання ПЕД Gamma TRACER працюють у звичайному режимі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екологи б'ють на сполох через те, що міста на Донбасі можуть піти під воду.