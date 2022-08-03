Повітряна тривога під час уроків у школах: для вчителів розробили алгоритм дій

Зазначається, що у закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу.

Всі учасники навчального процесу повинні бути ознайомлені з місцем розташування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту та правилами поведінки під час переміщення в укриття і перебування в ньому.

Їм чітко пояснені дії, які передбачені Планом реагування на надзвичайні ситуації або інструкції закладу.

З учасниками освітнього процесу повинні заздалегідь обговорити, які необхідні речі потрібно взяти з собою в укриття. І між ними встановлюють розподіл по розміщенню в укриттях з урахуванням місткості та розташування.

У школах повинні бути встановлені покажчики напрямку руху до укриттів для швидкого і безпечного переміщення.

Після сигналу оповіщення необхідно організувати переміщення учасників освітнього процесу в супроводі з учителем або відповідальною особою, яка після закінчення небезпеки та оголошення відбою організовує повернення учасників освітнього процесу до запланованих заходів, а також перевірятиме наявність учнів в укритті та в приміщеннях закладу освіти після закінчення повітряної тривоги.

Алгоритм дій в школах:

1. Відповідальна особа включає систему оповіщення закладу

2. Учитель повідомляє учням про загрозу, а батькам - про переміщення дітей в укриття

3. Необхідно організувати пересування двома колонами в приміщенні класу і швидко покинути кабінет

4. Для супроводу початкових класів можуть бути залучені помічники

5. Для швидкого надання медичної допомоги може бути залучений медичний працівник

6. Відповідальні особи після оголошення сигналу оповіщення повинні перевірити всі приміщення закладу на відсутність в них учасників освітнього процесу та працівників закладу. А по завершенню - відправитися в найближче укриття.

7. Учні, які знаходяться у дворі закладу, після сигналу оповіщення повинні самостійно рухатися до найближчого укриття фонду захисних споруд.

8. Усередині захисної споруди відповідальні особи повинні допомогти учасникам освітнього процесу швидко і спокійно зайняти місця.

9. Під час перебування в захисній споруді вчителі та відповідальні особи надають необхідну підтримку, заходи для комфортного і спокійного перебування в укритті.

10. Після закінчення тривоги та оповіщення про відбій, вчителі та відповідальні особи стежать за тим, щоб вихід всіх учасників освітнього процесу з укриття проводився колонами або групами.

11. Під час переміщення в укриття необхідно враховувати наявність інклюзивних груп і класів. У разі присутності дітей з ООП - попередньо провести з ними навчання і бесіди, передбачити швидке і спокійне переміщення в укриття, спеціальні місця і заходи, які будуть відбуватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.