Утримайтеся від поїздок: киян попередили про небезпеку

На вихідних, 30 і 31 травня, в Києві та в окремих областях України очікується погіршення погодних умов, з цієї причини українцям краще залишатися вдома і відмовитися від запланованих поїздок.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відзначає, що за даними Укргідрометцентру, 30 травня вночі та 31 травня вдень у північній частині України, зокрема в Києві, очікуються сильні дощі. Попередження можна знайти у соцмережі Facebook на сторінці ДСНС.

Наголошується, що оголошений перший рівень небезпеки - жовтий. Це говорить про те, що погода є потенційно небезпечною. Можливі несприятливі явища (опади, грози, пориви вітру, високі або низькі температури), які становлять небезпеку для окремих видів соціально-економічної діяльності.

"Просимо громадян бути обережними під час перебування на вулиці, дотримуватися правил дорожнього руху, по можливості утриматися від поїздок на далекі відстані", - звернулися до киян.

Трохи пізніше було опубліковано ще одне нагадування. "Синоптики нагадують, що вдень 30 травня у північних, Волинській і Рівненській, а 31 травня в західних областях значні дощі", - зазначено в повідомленні.

Киян попередили про небезпеку

Також РБК-Україна писало, що на територію України знову насувається циклон, який принесе сильні опади і вологість.

Крім цього, дощова погода в Україні збережеться ще кілька днів, однак при цьому трохи потеплішає.