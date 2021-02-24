ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ВООЗ розповіли, коли закінчиться пандемія COVID-19

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 09:09
У ВООЗ розповіли, коли закінчиться пандемія COVID-19 У ВООЗ назвали закінчення пандемії (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали строки закінчення пандемії коронавірусу.

Свій прогноз озвучив Голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге в ефірі датського телеканалу DR.

За словами Клюге, найгірший сценарій пройдено.

"Ми знаємо про вірус більше у порівнянні з 2020 роком, коли він тільки почав поширюватися", - заявив представник ВООЗ.

При цьому він зазначив, що COVID-19 не зникне остаточно, але до цього терміну не буде потреби у додаткових обмеженнях.

На думку Ганса Клюге, нові мутації вірусу – це природний процес, коли вірус намагається пристосуватися до людини. Він також відзначив, що ВООЗ активно стежить за вакцинами від коронавірусу та їх ефективністю. І препарати можна швидко змінити під нові штами, створювати з нуля їх не доведеться.

Нагадаємо, що 31 грудня 2019 року китайська влада заявила про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу, яким присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.

Як ми раніше писали, українцям розповіли про онлайн реєстрації на вакцинацію від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя пандемия
LITE
Свято 24 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини
Свято 24 лютого: найважливіші прикмети і заборони дня, у кого іменини