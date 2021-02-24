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В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия COVID-19

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 09:09
В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия COVID-19 В ВОЗ назвали окончание пандемии (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Во Всемирной организации здравоохранения назвали сроки окончания пандемии коронавируса.

Свой прогноз озвучил Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в эфире датского телеканала DR.

По словам Клюге, худший сценарий пройден.

"Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться", - заявил представитель ВОЗ.

При этом он отметил, что COVID-19 не исчезнет окончательно, но к этому сроку не будет надобности в дополнительных ограничениях.

По мнению Ханса Клюге, новые мутации вируса – это естественный процесс, когда вирус пытается приспособиться к человеку. Он также отметил, что ВОЗ активно следит за вакцинами от коронавируса и их эффективностью. И препараты можно быстро изменить под новые штаммы, создавать с нуля их не придется.

Напомним, что 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Как мы ранее писали, украинцам рассказали об онлайн регистрации на вакцинацию от COVID-19.

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