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Війна не чекає! Волонтер терміново просить допомогти ЗСУ

Оголошено терміновий збір коштів на дрони для військових (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники в Херсонській області терміново потребують дронів, які необхідно зараз купити.

Терміновий збір коштів оголосила волонтер Наталія Юсупова на Facebook.

Загальна сума для покупки становить 204 тисячі гривень, з них є вже 137 тисяч.

"Наступ на Херсонщині. На фронт дуже потрібні два дрони. До 15 годин потрібно викупити! Війна не чекає!! Загальна сума 204 тисяч вже 137 тисяч, ще потрібно 67 тисяч. Дуже прошу 10-50-100 грн, хто як може", - попросила волонтер українців.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Скріншот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Як ми раніше писали, в Білому домі анонсували новий пакет допомоги для України.

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ВСУ