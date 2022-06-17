Війна - це, коли немає сірого: Алан Бадоєв висловився про своє ставлення до Росії

Я не проміняю Київ на Москву

Маша Єфросиніна нагадала Алану Бадоєву про те, що раніше він висловлювався про те, що космополіт і для нього найголовніше - це творити. Але при цьому режисер дуже чітко висловив свою позицію стосовно Росії в перші дні російського вторгнення в Україну. І таку ж позицію висловив співак Макс Барських, якого продюсує Бадоєв.

Як підкреслила Єфросиніна, Бадоєв і Барських дали з перших днів війни радикальну позицію - проти Росії та всіх контактів з цією країною і навіть ворожу позицію.

"Все дуже просто. Я завжди кажу виключно те, що я відчуваю. І те, що я бачу. Це цілих 25 років мого життя", - сказав Бадоєв.

Режисер нагадав, що він з Горлівки та виріс на Донбасі. Спочатку там все було російською мовою, мама Алана весь час дивилася погоду в Горлівці та Москві. І так жив весь регіон.

"Я ніколи не звужував себе до моменту однієї країни, я так не мислив. Я ніколи в житті не збирався жити в Росії. Ні за що не поміняю свій Київ не тільки на Москву, але і на будь-яке інше місто. Я люблю це місто, я його обожнюю", - підкреслив режисер.

Побажали відрубати голову

Він також висловився про те, що ж таке війна і розповів, що з перших днів йому почали надходити погрози та прокльони.

"Що таке війна? Війна - це, коли немає сірого. Є чорне і біле. Є все дуже зрозуміле, коли ти бачиш, як прилітає бомба, коли ти бачиш, що прилітає ще одна. Спочатку що ти робиш? Спочатку ти пишеш всім своїм друзям. Потім ти бачиш, що тобі починають приходити з Росії смс за смс. Як ти? Що ти? Їдь в Москву! Я в якийсь момент набрав І сказав просто: ви що, о**чи? Куди мені їхати? В мій будинок прилітає!"- розповів Бадоєв.

Він додав, що повідомлення почали приходити та Барських, і вони були набагато гіршими. Перші звернення Барських і Бадоєва були ще спокійні - вони хотіли донести, що відбувається біда, починається війна, Росія атакує і це потрібно зупинити, допоможіть все, чим зможете.

"І вже через годину після цього звернення мій дірект вибухнув повідомленнями: щоб тобі відрубали голову, засунули її на ланцюг і провезли по Кремлю. Ось так, ось така лавина го*нища, вона злазить з телефону - в діректі, скрізь", - розповів Алан Бадоєв про погрози.

Він підкреслив, що більшість повідомлень були від передплатників і шанувальників. Режисер намагався звертатися до людей, артистів і просив їх щось зробити. Він щиро вірив, що люди не можуть не реагувати, що вони встануть, щось скажуть, зберуться натовпом і щось зроблять - так, як це відбувається у нас, в Україні.

Ставлення до російської мови

Маша Єфросиніна зізналася Алану Бадоєву, що у неї виникли проблеми, оскільки для неї більш звичний саме російську мову. Тим більше, що він охоплює велику аудиторію - Казахстан, Грузію і багато інших країн.

За словами Єфросиніної, їй складно описати українською мовою всі свої почуття та емоції. Також вона категорично відкидає те, що творчі люди (зокрема сама Єфросиніна та Алан Бадоєв) говорять на "мові вбивць", тому, що ця мова - це мова убитих в Маріуполі, тих, хто сидить в підвалах Харкова, це мова солдатів, які з усієї України сьогодні мобілізовані, щоб захищати - це мова величезної багатомільйонної частини нашої країни та інформаційна зброя.

Ведуча підкреслила, що Алан Бадоєв шанобливо переходить на українську мову в розмові й це при тому, що він мовою практично не володіє.

"Вірю, що у нас розумний, чуттєвий народ. І всі все зрозуміють, і внесок кожного буде зрозумілий. І з тобою я теж сьогодні говорю російською мовою, тому що нас і так все зрозуміють. У своєму Instagram я перейшов на українську, щоб він говорив від України. І так, для мене це важливо. Але тут ти працюєш над певними цілями та тебе повинні чути та розуміти багато. І те, що ти вмієш говорити кількома мовами, це твій великий плюс", - сказав режисер.

Він підкреслив, що в майбутньому ми повинні будемо перейти повністю на українську мову, на нашу рідну мову.

"Українська мова дуже красива. Я трохи знаю осетинський, зараз посилено вчу англійську мову. Війна змусила багато ворушити звивинами", - сказав Бадоєв.

За словами режисера, багато в чому в суперечках з приводу мови винна Росія, це теж наслідки пропаганди. Він згадав, що йому попалася прекрасна цитата"Українська мова - це межа". І він прийняв це. І вважає, що всі українці повинні вивчити свою мову.