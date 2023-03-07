RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воин в спорте и в жизни: украинская чемпионка мира идет в штурмовую бригаду Нацполиции

Фото: Светлана Гоцик, украинская спортсменка и чемпионка мира (кадр из видео)
Автор: Владимир Костырин

26-летняя украинская спортсменка Светлана Гоцик, неоднократная чемпионка мира по смешанным единоборствам, решила лично присоединиться делу обороны Украины, и проходит отбор в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють".

Об этом передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Светлана говорит, что ее хорошая спортивная форма позволяет не беспокоиться относительно испытаний на физическую подготовленность.

Светлана Гоцик (фото: facebook.com/UA.National.Police)

"Конечно, есть переживания, но контролирую их и готова к борьбе с врагом. Знаю, что справлюсь с ним", - уверена она.

Девушка проживает в Каменском, а свою спортивную карьеру по боксу начала в 13-летнем возрасте. Также она занималась смешанными единоборствами и достигла больших успехов, неоднократно становясь чемпионкой мира.

При этом Светлана продолжает развивать свои способности, понимая, что "всегда найдутся те, кто захочет помериться с ней силами".

Светлана Гоцик (фото: скриншот с видео)

"Сегодня, когда враг ежедневно атакует нашу страну, убивает мирных жителей, спортсменка не захотела оставаться в стороне от борьбы украинского народа с российским оккупантом. Когда узнала, что многие ее коллеги по спорту приобщаются к штурмовым бригадам МВД, также решила встать на путь борьбы", - рассказали в полиции.

Светлана Гоцик (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Гоцик отмечает, что хочет приложить максимум своих сил и возможностей, чтобы приблизить страну к победе.

"Поэтому решила присоединиться к подразделению "Лють". Знаю, что в полк уже вступило много спортсменов, буду среди единомышленников, нацеленных на победу", - говорит чемпионка.

Видео: чемпионка мира смешанным единоборствам Светлана Гоцик проходит отбор в штурмовую бригаду Нацполиции "Лють"

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен пробежал 250 километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

А также мы писали, что 11-летний чемпион мира по паракаратэ передал премию украинским защитникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украинынациональная полицияВойна России против Украины