Воин в спорте и в жизни: украинская чемпионка мира идет в штурмовую бригаду Нацполиции

Светлана говорит, что ее хорошая спортивная форма позволяет не беспокоиться относительно испытаний на физическую подготовленность.

Светлана Гоцик (фото: facebook.com/UA.National.Police)

"Конечно, есть переживания, но контролирую их и готова к борьбе с врагом. Знаю, что справлюсь с ним", - уверена она.

Девушка проживает в Каменском, а свою спортивную карьеру по боксу начала в 13-летнем возрасте. Также она занималась смешанными единоборствами и достигла больших успехов, неоднократно становясь чемпионкой мира.

При этом Светлана продолжает развивать свои способности, понимая, что "всегда найдутся те, кто захочет помериться с ней силами".

Светлана Гоцик (фото: скриншот с видео)

"Сегодня, когда враг ежедневно атакует нашу страну, убивает мирных жителей, спортсменка не захотела оставаться в стороне от борьбы украинского народа с российским оккупантом. Когда узнала, что многие ее коллеги по спорту приобщаются к штурмовым бригадам МВД, также решила встать на путь борьбы", - рассказали в полиции.

Светлана Гоцик (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Гоцик отмечает, что хочет приложить максимум своих сил и возможностей, чтобы приблизить страну к победе.

"Поэтому решила присоединиться к подразделению "Лють". Знаю, что в полк уже вступило много спортсменов, буду среди единомышленников, нацеленных на победу", - говорит чемпионка.

Видео: чемпионка мира смешанным единоборствам Светлана Гоцик проходит отбор в штурмовую бригаду Нацполиции "Лють"