Відновлення авіасполучення в Україні: терміни можуть змінитися

Авіасполучення в Україні планували відновити 15 червня. У перші дні місяця були запущені внутрішні рейси та уряд анонсував відновлення рейсів до Європи після 15 червня. Однак ця дата може зміниться, оскільки авіакомпанії можуть відкласти відновлення регулярних рейсів з України в ЄС.

Як повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці в Facebook, запланований рейс в Австрії 22 червня швидше за все перенесуть.

"Друзі, схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня – доведеться ще почекати", - повідомив посол.

Він додав, що українці зможуть потрапити в Австрію іншим шляхом – автомобільним і правила перетину кордону залишаються такими ж: в'їзд дозволений для громадян України, які мають на руках підтвердження мети поїздки. Це може бути запрошення про роботу, лікування чи возз'єднання сім'ї. Документ повинен бути узгоджений з посольством Австрії в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії.

А також розповідали про те, куди і коли зможуть полетіти українці після відновлення авіасполучення.