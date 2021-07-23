Як відновити пошкоджені або втрачені номерні знаки: детальна інструкція

В Україні для відновлення пошкоджених або втрачених номерних знаків існує два рішення. Однак, вибір залежить від конкретних обставин.

Про це у Telegram -каналі повідомляє "Адвокат права".

Офіційне відновлення

Так, для відновлення пошкоджених, втрачених чи викрадених номерних знаків, можна звернутись до будь-якого о територіального сервісного центру МВС. Вам там потрібно буде пройти процедуру перереєстрації автомобіля. Цей процес займе близько двох-трьох годин та коштує 600-700 гривень.

Основним недоліком є те, що до МВС потрібно доставити сам автомобіль. Це потрібно для експертного огляду.

Окрім того, важливо, що автомобілем без номерів не можна їздити, то туди його доведеться доправляти на евакуаторі. Інакше є ризик отримати штраф у розмірі 850 грн.

Якщо до цього у водія були штрафи за забруднені, невірно встановлені, закриті, перевернуті номерні знаки – сума штрафу складе 1700 грн.

Правила видачі автомобільних номерів

Коли відбувається перереєстрація транспортного засобу, то необхідно надати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код власника транспортного засобу;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

у разі крадіжки – довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;

у разі втрати – письмове пояснення обставин втрати.

Далі адміністратор сервісного центру проводить перереєстрацію транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків вам видадуть нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Неофіційне відновлення

Найбільш поширений спосіб - це замовити дублікати номерів. Для цього можна скористатися пошуком в інтернеті, де можна знайти фірми, які за 300 – 500 гривень зроблять дублікати номерів.

Аби замовити, достатньо лише надіслати фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Або просто повідомити необхідну комбінацію букв та цифр.