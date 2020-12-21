Не восстанавливаются никогда: врач сделала заявление о легких и COVID-19

Врач сделала заявление о последствиях коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Врач рассказала о тяжелом течении болезни коронавирус. Если пациент все-таки попал в больницу с осложнениями, то быстрого восстановления ждать не стоит. Также больше всего от COVID-19 страдают легкие. Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук.

Она сообщила, что легкие после тяжело перенесенной инфекции не восстанавливаются никогда.

"Если мы говорим о тяжелых и крайне тяжелых случаях, которые побывали в реанимации, и человек склонен к образованию фиброзной ткани, то достаточно вероятно, что полного восстановления не произойдет. Но чаще всего эти матовые стекла, которые мы видим на компьютерных томограммах, полностью восстанавливаются. Раньше не было практики делать КТ при вирусной инфекции, например, при гриппе. В 2009 году мы имели эпидемию, тогда не было такой практики - всем делать КТ. Но я уверена, если бы его делали всем, то видели бы эти вирусные поражения легких. Но потом проходит от трех до шести месяцев, и они действительно медленно рассасываются - чаще всего легкие восстанавливаются полностью", - разъяснила Светлана Гук "Апострофу".

Медик призвала украинцев во время пандемии хорошо следить за своим здоровьем и не убивать иммунитет в ответ на вопрос, что тяжелее курить 10 лет или перенести коронавирус.

"Вы не можете защитить себя от любой вирусной инфекции, от того, что она будет протекать тяжело. Вы не можете себя застраховать ни от дефолта, ни от ДТП. Но уважайте свое здоровье: зачем курить, если вы знаете, что это вредит? Если вы себя не очень уважаете, едите что попало, курите, не спите нормально, то как вы потом можете считать, что ваш организм встретит инфекцию вооруженным? Это немножко нелогично. Берегите себя со всех сторон, а там - как Бог даст", - резюмировала врач.

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