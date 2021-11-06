ru ua
Сб, 06 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Виховання" битою і перелом ключиці: під Харковом забрали вісьмох дітей з прийомної родини

Новость на русском →
Харківська область, Субота 06 листопада 2021 17:57
"Виховання" битою і перелом ключиці: під Харковом забрали вісьмох дітей з прийомної родини Фото: автомобіль патрульної поліції та "швидкої допомоги" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Харковом до лікарні поступила 7-річна дівчинка з травмами - маленька пацієнтка була з прийомної родини, в якій 49-річні чоловік і жінка виховували ще сімох дітей, взятих з інтернату. Всіх малюків теж тимчасово помістили в медустанови.

Про це передали в прес-службі поліції Харківської області.

На місце проживання постраждалої дівчинки прибули керівники та співробітники сектору ювенальної превенції райуправління поліції №3, слідчо-оперативна група. Виявилося, що дитина живе в будинку сімейного типу в селищі Слатіно, в якому проживає подружжя, а також вісім дітей.

"Копи" опитали сімейну пару з приводу інциденту. За словами батька, дівчинка отримала такі травми через падіння зі сходів.

"Вихованців дитячого будинку сімейного типу тимчасово помістили в дитячу лікарню", - йдеться в повідомленні.

За фактом інциденту слідчі порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

У поліції додали, що триває досудове розслідування і встановлюються всі деталі події.

У Telegram-каналі "Харків 1654" разом з тим наводиться розповідь волонтера, який уточнює інші деталі НП. Повідомляється, що в цій прийомній сім'ї "батьки" знущаються з дітей і "виховують" їх битою за такі "провини", як відкривання холодильника, щоб взяти їжу - мовляв, глава сімейства вважає це крадіжкою та б'є.

Дітей сімейна пара бере в інтернатах і живе на допомогу, що виплачується державою на малюків.

Також вказується, що кілька днів тому ця 7-річна дівчинка порвала книгу, за що чоловік зламав їй ключицю.

У соцмережі опубліковано фото і показані травми дитини. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

Відео: під Харковом спалахнув скандал, пов'язаний зі знущаннями над дітьми в будинку сімейного типу

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі 7-річного хлопчика тримали на ланцюгу і били, й дитина сама викликала поліцію.

Також ми писали про те, що під Вінницею мати посадила на ланцюг дочку-підлітка, тому що хотіла таким чином перевиховати дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
LITE
Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня
Свято 6 листопада: що заборонено робити, важливі традиції цього особливого дня