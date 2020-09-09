Вже увійшов в історію: помер ветеран АТО, який сперечався із Зеленським у Золотому

У Миколаєві помер ветеран АТО Денис Янтар, з яким восени минулого року сперечався президент Володимир Зеленський Золотом на Донбасі. Тоді між главою держави і добровольцями, які виступали проти розведення військ, виникла словесна перепалка.

Сьогодні стало відомо, що колишній боєць полку "Азов" і голова миколаївської організації "Національний корпус" помер в госпіталі після тривалої хвороби - у Дениса був рак крові. Про це 9 вересня повідомив у Facebook його однополчанин Дмитро Шатровський.

"Людина дії, людина честі, людина слова. Він не розповідав про свій страшний діагноз, про рак крові. Останній раз коли із ним розмовляли, він казав що лягає в лікарню на лікування ноги, тому не може приїхати на з’їзд Рух Ветеранів України, почесним членом якого він являється", - йдеться у публікації.

Також Шатровський написав, що домовився зустрітися з Янтарем пізніше. Розмова відбулася кілька днів тому.

"Спочивай із миром друже. Ти гідний син своїх батьків і України, ти гідний воїн та просто гідна людина", - написав він.

Ветеран зазначив, що Денис Янтар "вже увійшов в історію України не тільки своїм військовим і політичним шляхом, але і як людина, яка змусила пояснити шостого президента України, що він не лох у свої 42 роки".

"Тепер це народний мем", - додав Шатровський.

Денис Янтар (фото: facebook.com)

У мережі сумують через загибель ветерана та активіста, українці дякують йому за боротьбу зі зброєю в руках за волю України та захист від окупантів.

Царство Небесне...

Спочивай з миром

Честь! Шана! Повага! Співчуття! Вічна добра пам'ять! Нехай Господь втішить рідних і близьких!

Вічна пам'ять герою

Дякуємо за подвиг... земний уклін Герою... вічна пам'ять.

Сум... біль... світла і вічна пам'ять світлому Воїну.

Раніше повідомлялося, що з'явилося повне відео зі скандальної поїздки Зеленського в Золоте у жовтні 2019 року і спілкування президента з декількома добровольцями, які залишалися в селищі.

Тоді цей інцидент викликав у суспільстві широкий резонанс. Нардеп Софія Федина та ветеран Маруся Звіробій розкритикували Зеленського і записали резонансне відеозвернення.