Они вызывают камни. Названы 7 продуктов, которые ежедневно калечат ваш желчный

Желчный пузырь - небольшой, но очень важный орган, обеспечивающий хранение и выделение желчи для переваривания жиров. Однако неправильный рацион питания может привести к заболеваниям этого органа, например, к застою желчи или образованию камней.
Какие именно продукты негативно влияют на этот орган - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Жирное мясо и рыба
Жирные сорта мяса и рыбы - это серьезная нагрузка на желчный пузырь, для их переработки требуется большое количество желчи. Особенно если много потреблять баранину, свинину, лосось и тунец. Если мясо, то лучше потреблять отварную курятину и телятину, что касается рыбы - полезными будут сельдь и треска.
Крепкий бульон
Речь идет о крепком мясном и грибном бульоне. Такое блюдо может быть вкусным, однако содержит в своем составе вещества, которые провоцируют образование камней. Полезной альтернативой станут овощные супы, они легкие и содержат витамины и минеральные вещества.
Острые продукты
Если у вас проблемы с желчным пузырем не желательно потреблять хрен, редьку, чеснок и горчицу, которые раздражают стенки желчного пузыря. Полезным является оливковое масло, которое бережно относится к желчному пузырю, улучшает пищеварение и снижает вероятность формирования камней.
Кислые ягоды и фрукты
Они усиливают спазмы мускулатуры желчного пузыря, особенно это касается цитрусовых и клюквы. Желчный любит абрикосы, персики, яблоки и малину.
Петрушка, щавель и шпинат
Зелень также может негативно повлиять на желчный пузырь. Не стоит злоупотреблять щавелем, шпинатом и петрушкой, лучше добавьте в рацион больше оранжевых овощей, например, морковь и тыкву. В их составе повышенное содержание каротина, который, трансформируясь в витамин А, нормализует работу желчного пузыря.
Алкоголь
Алкогольные напитки вызывают спазм желчного протока, из-за чего может возникнуть застой желчи. Зато порадуют желчный пузырь очищающий свекольный сок и отвар шиповника, который содержит большое количество натурального витамина С.
Безалкогольные напитки
Газированные напитки способствуют повышенному газообразованию в кишечнике, негативно влияют на выработку и отток желчи, провоцируют застой жидкости в организме. С крепким чаем и кофе тоже следует быть осторожными.
Читайте также о четырех продуктах, которые калечат поджелудочную.
Также мы писали о 7 продуктах, которые категорически нельзя употреблять, если вы "дико" голодны.
В материале использованы такие источники - Минздрав, Facebook тренера Юрия Попко, Национальная служба здоровья.