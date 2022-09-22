Лица Азовстали: как выглядят освобожденные из плена защитники Мариуполя в мирной жизни

Екатерина "Пташка" Полищук

Катя родилась в Тернопольской области. Вне войны девушка является поэтессой и актрисой, а еще искусной бандуристкой. За прекрасное пение она и получила позывную "Пташка".

В 2021 году Катя прошла обучение по оказанию медицинской помощи и отправилась в Донецкую область, где присоединилась к медицинскому батальону "Госпитальеры".

Вот так выглядит Катя (фото: instagram.com/mad_birdie31)

В первые дни полномасштабного вторжения "Пташка" приехала в Мариуполь, чтобы оказывать помощь. 19 мая, когда азовцы вышли из Азовстали, Екатерина попала в русский плен.

По словам ее мамы Светланы, она не имела связи с дочерью больше месяца. В одном интервью женщина вспоминает, что Катя попросила маму приготовить вареники с творогом и шоколадный торт с вишнями, когда дочь будет дома.

Сегодня это произошло. "Пташка" снова дома.

Катя "Пташка" вернулась домой (фото: facebook.com/ZolkinVolodymyr)

Михаил Вершинин

В Мариуполе Михаил является руководителем патрульной полиции. О его жизни известно очень мало, однако именно этот мужчина в марте обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить системы ПВО Мариуполю.

"Господин Президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Мы не знаем точно, будем ли живы, когда вы будете смотреть это обращение. Но знайте, что такая судьба может быть у каждого города Украины", - говорит Михаил на видео.

В мае Михаил Вершинин был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Михаил "Борода" Дианов

Михаил является земляком "Пташки", ведь родом из Тернополя. К обороне Украины военный присоединился в 2015 году, хотя по специальности он музыкант.

Фото "Бороды" из Азовстали облетело сотни СМИ. На фото Дианов сидит с металлической конструкцией на руке и улыбается.

Михаил Дианов на Азовстали (фото: Дмитрий Казацкий)

Родные Михаила рассказывали, что в последний раз общались с ним еще 18 апреля. Однако сегодня близким удалось пообщаться с защитником. По их словам, пока неизвестно, куда повезут Михаила, но он точно на мирной территории.

Михаил Дианов (фото: Facebook/Михайло Олександрович Діанов)

Святослав "Калина" Паламар

В одном интервью Святослав говорит: "Я - галичанин, пришел в Азов в 2014 году и начал свой путь с простого пулеметчика, а сейчас заместитель командира нашего подразделения".

Именно "Калина" записывал все видеообращения из Азовстали. В одном из них он попросил Владимира Зеленского эвакуировать военных с завода и позаботиться о его ребятах.

Святослав Паламар (фото: Суспільне)

На сегодняшний день "Калину" также освободили из российского плена. По словам основателя полка "Азов" Андрея Белецкого, он с собратьями находится в Турции вместе с представителями Украины.

Денис "Редис" Прокопенко

Денис Прокопенко является командиром полка "Азов" и участвует в боевых действиях с 2014 года. У военного интересное происхождение, ведь он потомок этнического карела.

В марте 2022 года он призвал закрыть небо над Украиной и не допустить гуманитарной катастрофы в Мариуполе.

Дениса называли голосом полка: он передал данные о ситуации на заводе из-за многочисленных видеообращений.

Денис Прокопенко (фото: Википедия)

На сегодняшний день известно, что он освобожден из плена. Как и Святослав Паламар, Денис находится в Турции.

Дмитрий "Орест" Казацкий

Дмитрий является бойцом и главой пресс-службы полка "Азов". Именно он является автором фото других бойцов с завода, поэтому Украинский ветеранский фонд назвал Дмитрия "глазами Азовстали".

Дмитрий Казацкий (фото: facebook.com/kozatskydima)

На одной пресс-конференции мать Дмитрия Ирина рассказала, что парень очень хотел попасть в "Азов". И ему это удалось.

"Когда он снимал последние фото раненых, написал мне: мама, это самые страшные фото, которые делал в жизни. Я хочу, чтобы это были последние фото моей боли. Я хочу делать только красивые, счастливые, светлые фотографии", - говорит Ирина Юрченко.

Кроме того, у Ореста есть талант к пению. Он продемонстрировал это умение, исполнив песню победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra "Stefania".

Сестра Дмитрия уже опубликовала фото, которое подтверждает возвращение брата домой.

Дмитрий Казацкий с сестрой (фото: instagram.com/dasha_stilinski)

"Так выглядит счастье. Худенький, уставший, но живой", - написала Дарья.

Как известно, 200 украинских военных Россия обменяла на нардепа и предателя Виктора Медведчука, 5 командиров-защитников Мариуполя - на 55 российских военных, а 10 пленных иностранцев Россия отпустила в Саудовскую Аравию.