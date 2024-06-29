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"Они все - любовь моей жизни". Женщина вышла замуж одновременно за 60 человек: как ей это удалось

Женщина сыграла свадьбу с 60 любимыми одновременно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Карли Саре с Сиднеем в Австралии решила выйти замуж одновременно за 60 других людей. Она признается, что это все, кого она полюбила за свои 40 лет. Свадебная феерия проходила три дня и прошла недалеко от Брисбена.

Что известно об этой невероятной свадьбе и как Карли удалось сыграть свадьбу с таким количеством людей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой Daily Star.

Карли - свадебный фотограф и она многое проводит времени именно на таких праздниках. Женщина добавила свое наблюдение: "Я заметила, что в культуре, где нет ритуалов, свадьба - это место, где их много".

"Мы знаем, как появляться на свадьбах. Мы путешествуем, берем отпуск на работе и хорошо одеваемся. Когда вы собираете кучу людей и смотрите на что-то вместе, происходит что-то мощное. Какая-то алхимия, которая гальванизирует вещи и меняет их цвет самым красивым образом", - говорит она.

До поры до времени Карли была не в восторге от брака. А когда законы о равенстве брака пришли, все противоречия исчезли.

"Я поняла, что я не против брака, мне просто было смешно, как мы отдаем приоритет одной любви над другими. Кажется, мы все еще ставим романтично-моногамную любовь в приоритет над другими любовями", - объясняет женщина.

Женщина вышла замуж за 60 мужчин одновременно (фото: instagram.com/kyraboyerweddings)

Она добавила, что для нее многие любимые в жизни стали верными и дорогими друзьями. Поэтому 40-летняя Карли решила публично объявить о своей глубокой и крепкой любви к своим ближайшим друзьям на официальной церемонии на острове Северный Страдброк.

Празднование включало такие традиционные свадебные элементы, такие как обеты, речи, пир, официал, официальные фотографии и танцы до утра.

Как объясняет женщина, она захотела пожениться нс 60 ближайшими людьми, чтобы показать другим силу платонической любви и почему стоит выходить "замуж за своих друзей".

Церемония немного отклонялась от привычной, потому что новобрачные фактически образовали круг единства. Они держались за руки и давали друг другу обещания, в частности: "Я чувствую себя в безопасности, когда ты рядом, я испытываю радость, когда ты рядом. У меня есть место для ошибок и место для их исправления".

Женщина вышла замуж за 60 мужчин одновременно (фото: instagram.com/kyraboyerweddings)

По словам Карли, брак, согласно закону Вселенной - это союз между экосистемой людей с включением соответствующих других, добровольно заключенный на всю жизнь. Вместо колец два носителя бус ходили по кругу и предлагали бусины из чаши. Впоследствии все бусины образовали бусы, которое надели на шею Карли, символизируя общий обет.

"Церемония была потрясающей, игривой, красочной и веселой. Это был абсолютный рай и свадьба с моими лучшими друзьями была лучшим решением в моей жизни", - говорит невеста.

Женщина вышла замуж за 60 мужчин одновременно (фото: instagram.com/kyraboyerweddings)

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