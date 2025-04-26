"Они Украину не считали государством". Богдан Бенюк вспомнил инцидент с путинистом Машковым

Как объяснил Бенюк, картина создавалась под режиссерским крылом львовянина Андрея Кавуна, что стало решающим фактором для его участия. В фильме снимались Владимир Машков, Александр Балуев, Андрей Панин и Александр Голубев, а съемочный процесс проходил в Москве и Марокко.

"Мне интересно было, потому что когда я узнал, что они будут сниматься, - а это же звезды, "звезды русского кино". А я кто? Звезда тоже. А звезда звезду понимает... Профессионалы очень легко друг друга узнают: по паузам, по вопросам, по ощущениям, по репликам, которые ты даешь. Ты сразу слышишь позицию, мировоззрение того человека", - отметил актер.

За два с половиной месяца съемок Богдан хорошо узнал тех артистов. Он вспомнил показательный эпизод с Машковым, когда тот удивленно и свысока отреагировал на украинский язык в его телефоне.

"Телефон достал. Машков смотрит и говорит: "Богдан, а что у тебя и с точечкой есть в телефоне?" Я говорю: "Ну а как же". "А что, такой телефон есть?" Ну, то есть такое элементарное, детское. Они Украину считали, что это вообще не государство и так далее, поэтому даже и телефонов не может быть", - пояснил он.

Богдан Бенюк о работе с россиянами (скриншот)

Актер добавил, что общение с теми актерами, которые представляли "большой государственный шовинизм России", стало для него наукой. Он понял, как важно осознавать ценность своей нации.

"Они очень круто стоят на своих позициях и знают, что они защищают. И поэтому для меня это была определенная наука. Понимание того, как себя надо в мире вести, если ты представляешь государство, нацию. Что ты себе можешь позволить, что ты себе не можешь позволить и какая у тебя есть ценность своего. Она проявляется в чем угодно сразу. Если ты умеешь дать отпор, то те люди закрывают рот на замок", - сказал актер.

Также Богдан Михайлович отметил, что не получал ни одного сочувствия от Машкова с начала полномасштабной войны. И этому актер не удивлен, ведь тот поддерживает террориста Путина. В то же время дочь россиянина, актриса Маша Машкова, которая живет в США, выступала против российской агрессии.

"Они патриоты, националисты своего государства. Они не изменятся. Я же должен быть патриотом и националистом своего государства. А потом поется песня: "Вот встретились два одиночества и воюют между собой". И правильно. И мы должны победить", - резюмировал Бенюк.