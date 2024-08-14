"Они - суперлюди!" Педан показал яркие фото с протезированными военными

Педан и военные с протезами посетили скалодром (фото: Новый канал)

"Недавно сбылась одна моя небольшая мечта. Будучи во Львове, наконец, посетил центр протезирования и реабилитации Superhumans. Он является одним из самых больших в Украине", - рассказывает Педан.

Ведущий подчеркнул, что Superhumans Center - это "супер-современный центр, который совсем не похож на госпиталь".

"Там даже нет запаха больницы. Военные могут получить протез и потом свободно учатся работать им. Там есть все! От мастерской, где для каждого создают индивидуальный специальный протез, до тренажерного зала для реабилитации. Есть также бассейн и специально оборудованные кухни или туалеты, где протезированные военные учатся, как быть в быту", - говорит он.

Но только на посещении центра протезирования и реабилитации не закончилось.

"Я хотел продлить эту историю. Не просто заехать на экскурсию к ребятам, а и классно провести с ними время. Так что организовал выезд на скалодром. Я и так знал, что они несгибаемые. Что они - суперлюди. Но то, что я увидел на скалодроме, действительно поразило", - признается шоумен.

Педан и военные с протезами посетили скалодром (фото: Новый канал)

Сначала Педан, коорый известен своей любовью к спорту, всех страховал, а потом "все вместе лазили, общались, смеялись".

"Сделали несколько маленьких побед над собой. Было очень круто! И, честно говоря, я не знаю, кто кому больше благодарен. Ведь каждый раз, глядя на таких людей, я понимаю, что именно они вдохновляют и поддерживают", - комментирует Александр.

Педан и военные с протезами посетили скалодром (фото: Новый канал)

Он просит не забывать, что ветераны среди нас.

"Нам всем нужно понимать и знать, как общаться с такими людьми, где им можно подать руку, а где не стоит трогать. Также научить детей правильно реагировать на людей с протезами", - отмечает ведущий "Нового канала".

"Научиться говорить только "кресло колесное", а не "коляска". Привлекать протезированных военных во все сферы жизни, давать работу. Мы должны всячески способствовать, чтобы такие люди смогли заново найти себя. Ведь самое главное в реабилитации - это занятость и понимание, что ты необходим. А минимальное, что вы можете сделать прямо сейчас, это донат в поддержку Superhumans Center", - резюмировал он.