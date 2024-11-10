"Они симпатичные". Клопотенко признался, были ли у него отношения с мужчинами

Так, по словам Евгения, ему нравятся как женщины, так и мужчины, однако романтических отношений с представителями своего пола у него не было.

"Открывать свою сексуальность и позволять себе быть тем, кем ты хочешь, это очень трудно. Это во-первых. Во-вторых, к мужчинам должна быть какая-то тяга и желание, а у меня, к сожалению, нет к мужчинам тяги и желания", - заверил ресторатор.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

Также он добавил, что когда-то целовался с парнем, чтобы понять, как это.

"Но меня это не возбуждает и нет такого огня внутри, поэтому я не уверен, что я буду с мужчинами встречаться, но я точно уверен, что мне нравится мужчины, потому что они симпатичные, так же есть и девушки очень красивые, но это не значит, что человек хорош и ты должен с ним иметь отношения сразу. Она просто мне нравятся, и мужчины, и женщины. Ну мне прям нравятся хорошие люди", - подытожил Евгений.

Что известно о личной жизни Евгения Клопотенко

Евгений на сегодня не женат и не имеет детей. В интервью он упоминал, что общается с некоторыми девушками, однако еще не встретил ту, с которой был бы готов создать семью. В приоритете для него сейчас - профессиональное развитие, которое отнимает почти все его свободное время. Ради карьеры он пока не готов поступаться своим стремлением к личным успехам.

Шеф-повар признается, что отношения в классическом их понимании ему не нужны - Евгений - человек очень творческий, поэтому он хотел бы создать «свой мир».

"Отношения меня напрягают. Это депрессивная вещь. В классической семье я себя не вижу. Мне нужен мой мир. Ну якобы встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не становимся как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Не хочу стандартных вещей. Например: «Почему ты не пришел? Почему не позвонил?", - говорил кулинар.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)