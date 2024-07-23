Они слишком уязвимы. Какие знаки Зодиака переживают, что о них скажут другие

Если одни живут в свое удовольствие и не беспокоятся, что о них могут сказать или подумать окружающие, то другие - делают с точностью наоборот.
О каких именно знаках Зодиака идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Это самый коммуникабельный астрологический символ, который стремится узнавать что-то новое о других и углубиться в их внутренний мир. Находясь в постоянном состоянии принятия нового, вы можете теряться в перегруженности информации, а также можете иметь проблемы с собственными границами.
Близнецы - это люди, которые склонны к тому, чтобы легко менять свое мнение в зависимости от того, какая ситуация или человек рядом. Но Звезды советуют вам научиться отстаивать собственные интересы и оставаться непоколебимыми, независимо от того, будет это кому-то нравиться или нет.
Вы инстинктивно беретесь защищать тех, кто находится рядом с вами. Находясь в кругу новых для себя людей, вы, вероятно, чувствуете дискомфорт.
Сопереживание - близкое для вас чувство, и вы легко улавливаете настроения окружающих. Такая способность приводит к тому, что представители этого знака Зодиака слишком сосредотачиваются на психическом и эмоциональном состоянии других, забывая о собственном самочувствии.
Поэтому вам следует определить важность собственной саморефлексии и перевести фокус немного на себя. Не бойтесь отвлекаться на важные дела и заботиться о своих приоритетах, даже если кто-то может остаться недовольным.
Этот знак готов делиться своим светом с другими - в таком поведении он стремится получить от них признание. Однако если вам что-то не нравится, вы готовы молча уйти без выяснения каких-либо обстоятельств.
В таком настроении Львы довольно часто сосредотачивается на внутренних переживаниях и ждут одобрения от окружающих. А когда не получают этого, то чувствуют будто их предали.
Тем не менее, астрологи советуют вам опираться на собственную внутреннюю силу и, в первую очередь, самим быть тем человеком, который готов вас похвалить, вместо того чтобы ждать этого от других.
Тогда мнение окружающих не будет таким болезненным для вашего восприятия.
Коммуникабельный знак готов к новым впечатлениям и постоянным вечеринкам. Весы любят общение со всеми, кого встречают на своем пути, и готовы видеть в людях лучшее. Однако в такой ситуации они часто боятся показать свою самоидентичность, потому что это может не понравиться другим.
Весы - вы Миротворец в душе, поэтому не стоит пренебрегать внутренним голосом, который часто дает вам подсказки, но который вы упорно игнорируете. Чувствуйте себя увереннее, прислушиваясь к себе, и не бойтесь осуждения со стороны других.
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