Они дождались своих: защитники из полка "Азов" показали детей из Херсона

"Видеть глаза украинцев в освобожденных селах Херсонской области - бесценно. Дети встречают нас как родных. Они дождались своих. Силы нашего подразделения в составе ВСУ осуществляют успешные наступательные действий на Херсонском направлении", - сообщили военные.

Они добавили, что враг отступает, а Силы специальных операций продолжают освобождать от врага украинскую землю.

"Враг отступает, оставляя разрушенные села. Наша БТГр продолжает двигаться вперед. Наступление продолжается. Все подробности озвучим позже", - говорится в сообщении ССО "Азов".

А тем временем, жители Херсона ждут украинских военных. На главной площади города начали собираться люди, а над Херсонской ОГА уже подняли украинский флаг.

Фото: Херсон (социальные сети)