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Они дождались своих: защитники из полка "Азов" показали детей из Херсона

Военные показали херсонских детей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ВСУ проводят операцию по освобождению Херсона и Херсонской области. Врага прогнали уже из 41 населенного пункта и везде украинскую армию встречают с украинским флагами и слезами радости.

Защитники из полка "Азов" показали фото и видео детей, которые встречают украинских защитников.

"Видеть глаза украинцев в освобожденных селах Херсонской области - бесценно. Дети встречают нас как родных. Они дождались своих. Силы нашего подразделения в составе ВСУ осуществляют успешные наступательные действий на Херсонском направлении", - сообщили военные.

Они добавили, что враг отступает, а Силы специальных операций продолжают освобождать от врага украинскую землю.

"Враг отступает, оставляя разрушенные села. Наша БТГр продолжает двигаться вперед. Наступление продолжается. Все подробности озвучим позже", - говорится в сообщении ССО "Азов".

А тем временем, жители Херсона ждут украинских военных. На главной площади города начали собираться люди, а над Херсонской ОГА уже подняли украинский флаг.

Фото: Херсон (социальные сети)

Кстати, ранее мы писали о том, что по данным Херсонских изданий, ВСУ уже находятся на окраинах города. Их видели в Шуменском микрорайоне.

А еще мы рассказывали о том, что в Херсоне окончательно разрушен Антоновский мост - он не выдержал обстрелов.

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ХерсонХерсонская областьосвобождение