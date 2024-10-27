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Они не боятся быть одни. Названы знаки Зодиака, которые стремятся к свободе в отношениях

Какие знаки Зодиака не боятся одиночества (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Найти идеальную пару в жизни бывает не так просто, ведь у каждого партнера есть свои особенности характера и поведения. Однако среди всех знаков Зодиака есть те, которые чувствуют себя счастливыми наедине. Даже находясь в отношениях, они ценят свою независимость и свободу превыше всего.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических символах, которые любят одиночество.

Стрелец

Вы имеете идеалистический взгляд на любовь и мечтаете о романтических свиданиях, бальных танцах или совместных путешествиях. Тем не менее, вместе с этим вы уделяете большое внимание времени наедине, и вместо того, чтобы выбирать человека, не разделяющего ваши интересы, вы выберите одиночество.

Стрельцы - это те, кто готов ждать сколько нужно, независимо от времени, человека, которого они действительно полюбят и поймут, что он создан именно для них.

Скорпион

Этот знак Зодиака выбирает прямой подход и не хочет тратить время на слишком романтические эмоджи или длинные ночные сообщения. Поэтому вы можете отпугнуть замкнутых партнеров.

Вы выбираете честность и ясность, даже когда дело касается романтических отношений. Вы точно не тот, кого убедят простые слова "Я хочу быть с тобой". Скорпионы - это те, кто часто может оставаться в одиночестве.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, любящих одиночество (фото: unsplash.com)

Дева

Вы имеете невероятно высокие ожидания практически ко всему и требуете если не полного, то почти абсолютного совершенства. Поэтому другим может быть сложно с вами общаться, ведь, сосредотачиваясь на недостатках, а не на положительных характеристиках, вы можете часто критиковать других, что приводит к конфликтам в общении.

Дева от природы занята, ведь пытается балансировать между всеми сферами своей жизни. Ей тяжело сидеть сложа руки, но время с собой она ценит больше всего, поскольку это дает ей возможность все обдумать, проанализировать и понять, чего она действительно хочет.

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