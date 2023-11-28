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"Она конечно перебрала". Андре Тан рассказал, как пригласил Пэрис Хилтон в Киев

Фото: Андре Тан поделился историей о Пэрис Хилтон (instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Людмила Жукова

Известный украинский модельер Андре Тан вспомнил события 2011 года. В это время он пригласил в Киев светскую львицу Пэрис Хилтон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Андре в Instagram.

Как Андре Тан пригласил Пэрис Хилтон в Киев

По словам кутюрье, он решился на этот шаг в 2011 году, но это едва ли не стоило ему нервного срыва.

"В 2011 году я привез Пэрис Хилтон в Украину. Это было что-то невероятное по тем временам. Если честно, я сам до сих пор не понимаю, как на это решился. Это был классный пиар ход и определенная революция в украинском фэшн пространстве, но чего мне это стоило..." - вспомнил Андре.

Тан поделился, что платье для Пэрис он создал за одну ночь в сильном стрессе, но все удалось.

"Первые полтора дня ее пребывания я был просто неживой. Пэрис не нравилось все - визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. И ее платье я создал за одну ночь. До этого предполагалось, что она выйдет на подиум в белых штанах и жилетке, однако после примерки звезда не захотела одевать наряд, обнажавший живот. Пришлось срочно придумывать новый образ. Да, та еще ночь была... Когда вспоминаю, так мороз по коже", - написал он.

А затем наследница империи Хилтон закатила громкую вечеринку, на которой перебрала.

"Потом она закатила громкую вечеринку, где, конечно же, перебрала. А мне разгребать... Я не знаю, как я остался с волосами тогда. Сейчас с улыбкой вспоминаю те дни, и не раздумывая сделал то же, но ряды моих волос проредели после тех дней", - резюмировал дизайнер.

Андре Тан и Пэрис Хилтон в Киеве в 2011 году (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, что недавно Пэрис Хилтон во второй раз стала мамой.

А также Пэрис Хилтон показала, как празднует вторую годовщину с любимым.

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Андре ТанПэрис Хилтон