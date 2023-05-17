В Таиланде расчленили 24-украинскую модель: все детали убийства

В шикарном отеле Бангкока жестоко убили и расчленили 24-летнюю украинскую модель Алену Савченко. В преступлении подозревают ее 25-летнего партнера - бизнесмена из Британии Яна Ежи-Лагоду Филиппова.

Что известно об убийстве украинки

Пара заселилась в гостиницу Key Sathorn-Charoenraj в Бангкоке 29 апреля и выглядела очень счастливой.

Отмечается, что последний раз Алену видели живой 15 мая, когда она зашла в шикарный отель в Бангкоке со своим спутником-бизнесменом.

Тревожные кадры с камер видеонаблюдения запечатлели, как пара смеется и шутит в коридоре, направляясь в свой гостиничный номер на 32-м этаже.

После чего он расчленил ее в номере пилой. Утром 15 мая мужчина спешно покинул номер с багажом, без украинки. Охрана отеля заметила, в каком состоянии был бизнесмен. По их словам, его всего трясло.

Последние кадры с фотокамер в отеле Бангкока (фото: The Sun)

Затем Лагода-Филиппов остановил такси, за рулем которого находился 56-летний Сурачай Сабайбанг. Мужчина попросил отвезти его в "любое казино". Во время поездки таксист утверждал, что его пассажир использовал приложение Google Translate, и попросил его помощи в расчленении тела Алены. За это он предложил таксисту 1500 бат (примерно 1500 гривен).

После этого Сурачай высадил пассажира и позвонил в отель. Сотрудники обнаружили изуродованное тело украинской модели на кровати в роскошных апартаментах.

"Ее лицо было окровавлено, а голова частично отрезана глубоким порезом от шеи до левого плеча. Левая рука жертвы также была отрезана по запястью, а на груди врачи скорой помощи обнаружили ножевое ранение. Рядом с телом полицейские обнаружили окровавленную пылу купленную в соседнем магазине пилу", - сказано в сообщении.

Что известно о бизнесмене и партнере Алены

Ян Ежи-Лагода - уроженец Польши. Он живет и работает в Лондоне, а Алена снималась для него фотосессии.

Подозреваемый в убийстве 24-летней модели из Украины Ежи Лагода Филиппов (фото: The Sun)

Полиция уже задержала Лагоду-Филиппова для допроса. Посольству Польши уже сообщили о его аресте.

"Подозреваемый был очень спокоен, когда его арестовали. Было около 4 часов утра, когда его поймали", - сказано в сообщении.