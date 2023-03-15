"Она обедает волшебными грибами?" Британцы жестко высмеяли Скабееву за слова о голоде и поедании белок

Скабеева выдала очередную чушь в эфире

В эфире государственного российского телеканала пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что британцев заставляют есть белок из парков, так как в стране голод из-за помощи Украине. Мол, белок стали подавать даже в ресторанах - из-за нехватки мяса.

Также она сказала, что британцы с удовольствием едят белок, несмотря на то, что голодают из-за поставок Украине гаубиц.

"Сегодня стало известно, что в некоторых ресторанах Великобритании будут подавать белок. Ввиду того, что животных в парках предостаточно, то почему не съесть их, если нет еды. Они не отступают от решения помочь Зеленскому, поставлять оружие. То есть, будут есть белок, чтобы поставить гаубицы", - заявила Скабеева.

Британцы высмеяли пропагандистку

В британских СМИ на это заявление отреагировали с хохотом и считают заявления Скабеевой абсурдным. А также журналисты отмечают, что именно так российская пропаганда распространяет фейки, чтобы подорвать доверие к Западу.

Британцы с юмором восприняли слова пропагандистки и начали ее троллить: