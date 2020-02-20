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Легендарний американський гонщик розбився на надшвидкості: фото та відео

STYLERНовости спорта    20.02.2020 - 15:36
Легендарний американський гонщик розбився на надшвидкості: фото та відео
Райан Ньюман (фото: facebook.com/RyanNewmanNASCAR)

Відомий гонщик Райан Ньюман потрапив в аварію на останньому колі гонки "Дайтони 500"

Райан Ньюман, легендарний американський автогонщик на прізвисько "Людина-ракета", розбився на швидкості 318 км/год на гонці "Дайтона 500" Кубка NASCAR. Що відомо про 42-річного спортсмена - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що страшна аварія сталася 17 лютого на Міжнародній швидкісній дорозі в Дайтона-Біч, штат Флорида, де щорічно проводять "Дайтону 500".

Аварія Ньюмана сталася на останньому колі знаменитої гонки. Від удару суперника автомобіль Ford Mustang Райана злетів у повітря, а потім довго ковзав дахом по трасі на великій швидкості. Гонщик команди Roush Fenway Racing отримав серйозні травми, але загрози для його життя, на щастя немає.

Легендарний американський гонщик розбився на надшвидкості: фото та відеоЛегендарний американський гонщик розбився на надшвидкості: фото та відеоЛегендарний американський гонщик розбився на надшвидкості: фото та відео

Райан Ньюман розбився на гонці "Дайтона 500" кубка NASCAR (фото: motorsport.com)

Відразу після гонки пілота доставили в лікарню. На даний момент відомо, що Ньюман прийшов до тями і почав розмовляти з родиною та лікарями.

До речі, незважаючи на аварію Ньюман був класифікований дев'ятим на фініші "Дайтони 500". А в загальному заліку Кубка NASCAR Райан займає п'яте місце. Лідирує ж в чемпіонаті Денні Хемлін.

Райан Ньюман отримав звання новачка року в NASCAR в 2002 році, а в 2014-му році став віце-чемпіоном вищого дивізіону. Останні сезони складаються для Ньюмана не дуже вдало.

Райан Ньюман розбився на гонці "Дайтона 500" кубка NASCAR (відео: YouTube/WesleyAPEX)

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