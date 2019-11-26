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На Волині померло немовля через недбалість лікарів: подробиці жахливої трагедії

STYLERЖиття    26.11.2019 - 21:55
На Волині померло немовля через недбалість лікарів: подробиці жахливої трагедії
Немовля померло на Волині через халатність лікарів (фото: twitter.com)

Місячна дитина померла від вродженої вади кишечника

На Волині померло немовля, якому було менше місяця. Трагедія сталася через вроджений пороку кишечника, але про хворобу лікарі батькам нічого не повідомили. Убиті горем батьки звинувачують у трагедії лікарів.

Данило помер на наступний день після свого хрещення. У довідці про смерть написано, що у малюка був вроджений порок кишечника. Про те, що у дитини така недуга його батьки дізналися тільки після смерті сина.

У 28-річної Надії це була шоста вагітність. У пологовому будинку кажуть, що під час пологів ніяких ускладнень не було, і дитина була повністю здорова.

Немовля померло на Волині через халатність лікарів (відео: ТСН)

Після народження у перший час у немовляти болів животик, але лікарі заспокоювали батьків і говорили, що це нормальний стан для новонародженого.

Коли хлопчикові через кілька тижнів стало погано батьки звернулися до медиків. Лікар швидкої допомоги Тамара Білецька розповіла, що дитину доставили в лікарню у важкому стані, вона була синя і млява.

Щоб врятувати дитину лікарі викликали фахівців з Луцька. За життя немовляти боролися вісім годин, але врятувати його лікарям так і не вдалося. Бабуся розповіла, що напередодні трагедії у матері дитини було мало молока і йому вирішили дати небагато коров'ячого молока.

Лікарі розповіли, що якщо у дитини був порок кишечника, то навіть мала кількість коров'ячого молока могла послужити пусковим механізмом до загострення патології.

У смерті своєї дитини батьки звинувачують лікарів. Вони впевнені, що якщо б у пологовому будинку вчасно розпізнали вроджену хворобу і розповіли про особливості харчування, трагедії можна було б уникнути.

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