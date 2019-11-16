На межі життя і смерті: Комаровський розповів про ризики для дитини (відео)

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав важливі рекомендації про їжу для немовлят

Доктор Комаровський розповів про одне пристосування для першого прикорму, яке почали використовувати для немовлят відносно недавно. Про нехитрий пристрій під назвою ніблер педіатр розповів у своєму відеоблозі.

Коли дитина починає знайомитися з новими продуктами, існує висока ймовірність, що малюк може поперхнутся.

"Це явище зустрічається мільйони разів на планеті Земля, ставлячи дитину на межі життя і смерті", - каже Комаровський.

Ніблер складається з ручки і сіточки, куди можна покласти шматочок фрукта, овоча або навіть м'яса. Дитина може тримати його в руці і знайомитися з новими смаками.

Головним правилом використання ніблера, за словами педіатра, є те, що його необхідно ретельно промивати від залишків їжі.

Крім того, в ніблер можна класти холодні продукти, які зменшать дискомфорт малюка на етапі прорізування зубів.

Комаровський розповів про користь ніблера (відео: YouTube/Доктор Комаровський)