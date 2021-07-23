На Волині після укусу ґедзя жінка захворіла на небезпечну хворобу: медики спочатку лікували коронавірус (фото)
У селі Садів Луцького району місцеву мешканку вкусила комаха. Після чого лікарі виявили у неї небезпечну інфекційну хворобу.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Так, у жінки виявили туляремію. За інформацією, жінку під час випасання корів вкусив ґедзь, який і викликав небезпечну хворобу.
Окрім того, лікарі не відразу змогли поставити діагноз, то спочатку вони вважали у неї ГРВІ та коронавірус.
Однак, стан жінки тільки погіршувався і лікування не допомагало. Проте, лише лікарі-інфекціоністи запідозрили туляремію та провели необхідний відбір матеріалу для лабораторного дослідження.
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