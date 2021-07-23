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На Волині після укусу ґедзя жінка захворіла на небезпечну хворобу: медики спочатку лікували коронавірус (фото)

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Волинська область, П'ятниця 23 липня 2021 15:20
На Волині після укусу ґедзя жінка захворіла на небезпечну хворобу: медики спочатку лікували коронавірус (фото) Фото: укус ґедзя спричинив небезпечну хворобу (wikimedia by Donald Hobern)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Садів Луцького району місцеву мешканку вкусила комаха. Після чого лікарі виявили у неї небезпечну інфекційну хворобу.

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Так, у жінки виявили туляремію. За інформацією, жінку під час випасання корів вкусив ґедзь, який і викликав небезпечну хворобу.

Окрім того, лікарі не відразу змогли поставити діагноз, то спочатку вони вважали у неї ГРВІ та коронавірус.

Однак, стан жінки тільки погіршувався і лікування не допомагало. Проте, лише лікарі-інфекціоністи запідозрили туляремію та провели необхідний відбір матеріалу для лабораторного дослідження.

Раніше ми повідомляли, що біля Сум стоматолог під пломбою виявив кліща, який заразив жінку хворобою Лайма.

Також медики розповіли, як часто постковідний синдром виникає у дітей.

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