"Добивав лежачого": в Одесі доставник суші нокаутував чоловіка з інвалідністю
В Одесі доставщик суші нокаутував чоловіка з інвалідністю за те, що той пересунув його скутер з місця для інвалідів, яке він зайняв в ЖМ Райдужний.
Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса INFO".
Інцидент стався ввечері в темний час доби. На відео видно, як чоловік підходить до іншого опонента і б'є його так, що той падає після одного удару.
При цьому перехожі ніяк не реагували на побиття чоловіка з інвалідністю.
Відео інциденту можете переглянути за цим посиланням.
Користувачі мережі в коментарях опублікували реакцію дружини потерпілого. За словами жінки, в травні цього року чоловік, інвалід 1 групи, переніс складну операцію і йому виділили місце на парковці.
"У п'ятницю 19.11 чоловік в черговий раз пересував скутер, щоб поставити машину. Після чого на нього напала людина, швидше за все власник доставки або його працівник, одним ударом збив інваліда з ніг і добивав лежачого на землі", - розповіла жінка.
Нагадаємо, у Харкові чоловік побив жінку в трамваї на очах у пасажирів. Конфлікт стався через те, що жінка не захотіла показувати посвідчення водієві.
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