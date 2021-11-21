"Добивав лежачого": в Одесі доставник суші нокаутував чоловіка з інвалідністю

В Одесі доставщик суші нокаутував чоловіка з інвалідністю за те, що той пересунув його скутер з місця для інвалідів, яке він зайняв в ЖМ Райдужний.

Інцидент стався ввечері в темний час доби. На відео видно, як чоловік підходить до іншого опонента і б'є його так, що той падає після одного удару.

При цьому перехожі ніяк не реагували на побиття чоловіка з інвалідністю.

Відео інциденту можете переглянути за цим посиланням.

Користувачі мережі в коментарях опублікували реакцію дружини потерпілого. За словами жінки, в травні цього року чоловік, інвалід 1 групи, переніс складну операцію і йому виділили місце на парковці.

"У п'ятницю 19.11 чоловік в черговий раз пересував скутер, щоб поставити машину. Після чого на нього напала людина, швидше за все власник доставки або його працівник, одним ударом збив інваліда з ніг і добивав лежачого на землі", - розповіла жінка.