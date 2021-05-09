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На Волині людям роблять масаж зміями: як це відбувається і чи корисно

Новость на русском → Волинь, Неділя 09 травня 2021 16:00
На Волині людям роблять масаж зміями: як це відбувається і чи корисно Фото: масаж зміями на Волині (suspilne.media)
Автор: Styler

На Волині Сергій Сахарчук масажує людей за допомогою трирічного королівського пітона Ауді. Довжина плазуна - 1 метр 27 сантиметрів. Цей незвичайний метод досить популярний останнім часом.

Про те, як відбувається незвичайна процедура, розповіли і показали в сюжеті "Суспільного".

Як відбувається процедура?

Сергій - фельдшер за освітою, але в минулому служив прикордонником. Коли повернувся у Володимир-Волинський, зайнявся реабілітаційно-оздоровчим масажем. Зараз практикує масажі саме зі змією.

Масаж триває пів години. Спочатку Сергій викладає пітона на 15 хвилин на спину, решту часу - на шию і обличчя.

На Волині людям роблять масаж зміями: як це відбувається і чи корисно

Фото: масаж зміями на Волині (suspilne.media)

За його словами, пітон ручний і вирощений в неволі. Також він брав участь у фотосесіях, і не перший рік працює з людьми.

Харчується королівський пітон раз на два тижні. Після цього протягом тижня його не турбують, щоб процес перетравлення їжі відбувався в спокої. У планах Сергія придбати ще кілька плазунів.

Чи корисний такий масаж?

Як розповіла зоолог Катерина Сухомлін, малі змії роблять поверхневий масаж, а великі - глибинний. Якщо плазун лише повзає, шкоди не буде.

Масаж зміями сприяє розслабленню, подоланню фобій, також він оздоровлює. Під час процедури можна позбутися від головного болю і болю в спині, нормалізувати артеріальний тиск.

Не рекомендують робити такі масажі, щоправда, людям з психічними і серцево-судинними захворюваннями.

Як ми повідомляли раніше, під Дніпром зафіксували рекордну навалу змій на пляжах. Вони практично окупували всі прибережні зони і гуляти там стало дуже небезпечно.

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