На Волині вагітну сироту поселили в будинок-звалище: не очікувала, що так страшно

Житло дівчині соціальні служби дали тимчасово - на рік. Кажуть, іншого в селі просто немає.

Наріне каже, що вона навіть не очікувала, що буде так страшно.

"Тут взагалі сусіди говорили, що проживав якийсь бездомний... спав тут, приходив переночувати", — розповідає Наріне.

В дерев'яному будинку можна спостерігати обдерті стіни, напівзруйновану грубку, все в павутині й завалено сміттям.

Батьків Наріне 10 років тому позбавили батьківських прав. Дитину спочатку поселили в прийомну сім'ю, а потім забрали в притулок, де вона познайомилася зі своїм Ігорем і завагітніла.

"Мені потрібно десь жити, мати щось своє", - розповідає 18-річна сирота.

За законом держава повинна забезпечити сироту житлом. Селищна рада спочатку оселила дівчину в іншій частині будинку, де умови кращі, але через місяць виявилося, що приміщення приватизоване. Тоді Наріне переселили у сусідню половину будівлі, де жити абсолютно неможливо.

Щоб отримати власне житло Наріне варто в районній квартирній черзі п'ятою, але за останній рік вона не зрушила з місця. Тому крім цього будинку дівчині нікуди йти. В райдержадміністрації запевняють, що про проблему знають і будуть допомагати як можуть. Хлопець Наріне свою дівчину не кидає.