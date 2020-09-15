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Волинь атакують агресивні п'яні бджоли: вони бешкетують і знищують вулики

Волинь, Вівторок 15 вересня 2020 22:27
Волинь атакують агресивні п'яні бджоли: вони бешкетують і знищують вулики
Волинь атакували п'яні і агресивні бджоли (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Пасічники розповідають, що бджіл споюють спиртом і солодким сиропом

На Волині жителі виявили агресивних бджіл, які знищують цілі родини комах і розоряють чужі вулики. Люди стверджують, що пасічник дає своїм бджолам солодкий сироп і дає їм спиртом, тому бджоли починають бешкетувати.

П'яні бджоли були помічені в селі Тростянка. Місцеві пасічники просто в стані шоку і не встигають підраховувати збитки, оскільки у них від агресивних бджіл гинуть цілі сім'ї. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

Селяни впевнені, що сусід-пасічник дає своїм бджолам солодкий сироп і напоює їх спиртом. П'яні та агресивні комахи потім масово починають атакувати сусідні вулики та призводять до загибелі інших бджолиних сімей. Захисту та управи на цих п'яних бджіл немає. Люди кажуть, що не допомагає навіть захист у вигляді сітки та тканини, через те, що комахи їх просто прогризають.

Пасічники кажуть, що сусід порушує всі правила підгодовування бджіл і, крім того, що він їх напоює, дає їм добавки не на ніч, а вдень.

"Треба давати на ніч, щоб вони за ніч втягнули та заспокоїлися, а коли дають вдень – вони пробують, не розуміють, звідки воно взялося", - розповів віцепрезидент Союзу пасічників України Володимир Дмитрук.

Пасічники шоковані, через те, що таку жорстоку агресію вони раніше у бджіл не бачили. Власник бджіл стверджує, що ні в чому не винен. У справу втрутився вже місцевий шериф.

На Волині пасічник почав споювати бджіл і вони бешкетують в окрузі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом зі звіринця втік кенгуру і залишив доглядача в клітці.

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