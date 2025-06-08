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После 30-ти начали выпадать волосы? Вот что делать прямо сейчас

Трихолог рассказала, почему после 30 лет активно выпадают волосы после 30 лет
Автор: Татьяна Самарук

После 30 лет многие начинают замечать, что волосы становятся уже не такими густыми, блестящими и быстро не отрастают, как в молодости. На это влияют определенные естественные биологические процессы, гормональные изменения и стресс.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как предотвратить выпадение и ломкость волос.

Почему волосы после 30 лет выпадает

Трихолог Анастасия Мухачева рассказала, что это может быть связано с тем, что с 25 лет включаются механизм биологического старения и накапливаются определенные проблемы с кожей головы.

Например, андрогенная алопеция. Когда луковица образует новый волос после выпадения, то при алопеции он будет "жить" короче, чем предыдущий.

К тому же волосы часто обламываются из-за частого окрашивания, диет и голодания.

Нехватка витаминов (особенно B7 (биотин), B12, D, железа, цинка) также может вызвать ломкость и потерю волос. Хронический стресс нарушает гормональный баланс и провоцирует телогеновую алопецию (выпадение волос после перехода в фазу покоя).

Все эти моменты наслаиваются и влияют на фазу роста волос. Поэтому особенно важно ухаживать за кожей головы и заботиться о состоянии волос.

Как ухаживать за волосами

Внешний уход

Необходимо использовать мягкие шампуни без сульфатов, кондиционеры с кератином, масла (аргановое, кокосовое).  

Категорически избегайте частого нагревания стайлерами и окрашивания.

Питание

Волосы нуждаются в:

  • белке (мясо, рыба, яйца, бобовые)
  • железе (печень, свекла, шпинат)
  • омега-3 (лосось, лен, орехи)
  • цинке и селене (семена тыквы, морепродукты)
  • витамине группы B (особенно B7 - биотин)

Массаж головы

5-10 минут во время мытья или перед сном:

  • улучшает кровообращение
  • стимулирует волосяные фолликулы

Стоит помнить, что полноценный сон (7-8 часов) регулирует гормоны роста, уменьшает стресс, улучшает состояние кожи и волос.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Анастасии Мухачевой и сайт American Academy of Dermatology.

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Уход за волосамиЗдоровьеВолосы