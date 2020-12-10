На волосок від смерті: українські лікарі дали нове життя 16-річному хлопцю

У Дніпрі лікарі зробили практично неможливе і подарували життя юнаку, який потрапив до них з важкими травмами. Хлопець був на волосок від смерті і навіть не виходив з коми 9 днів. 16-річний Єгор отримав важкі травми в аварії. Лікарі боролися за нього 2 місяці, повідомляється на сторінці дитячої лікарні Дніпра у Facebook.

Лікарі називають випадок Єгора унікальним. Хлопця у лікарню привезли з численними переломами, травмами та забоями, в тому числі і внутрішніх органів. Два місяці він провів у відділенні реанімації, дев'ять днів він перебував у комі, місяць на апараті штучного дихання, також переніс 2 сеанси по екстракорпоральному очищенню крові.

Наголошується, що Єгору 16 років, він з Кривого Рогу, де, власне, і потрапив у ДТП. Відомо, що ввечері 20 вересня на пішохідному переході його збила машина. Від удару Єгора перекинуло на автомобіль, який рухався назустріч. В місцеву лікарню його привезли без свідомості, а 21 вересня - доправили до реанімації Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Шанси на одужання спочатку були примарними, але сталося диво і лікарі його вилікували.

16-річний Єгор поступив в лікарню з важкими травмами (фото: facebook.com/odkl.org)

В коментарях до посту українці висловили своє захоплення медиками і побажали Єгору міцного здоров'я.

У цій події море любові і праці. Рада за дитину і пишаюся медиками!

Всім велика подяка. Це було складно, але ми впоралися !

Молодці! Колеги, ви найкращі! Сил, здоров'я і терпіння вам!

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