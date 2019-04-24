Був на волосині від смерті: принцу Гаррі погрожували розправою

Принца Гаррі хотіли позбавити життя двоє студентів. Так, у Великобританії 19-річний Майкл Шевчук і його спільник потрапили до в'язниці за "заохочення тероризму" в соціальних мережах. Про це повідомляє інформаційний портал Daily Mail.

Повідомляється, що студенти з Польщі публікували у своєму співтоваристві погрози на адресу принца Гаррі. Помічником Шевчука, який був у британському підрозділі неонацистського дивізіону SonnenKrieg був 18-річний Оскар Данн-Кочоровський.

Це американське угруповання було визнане терористичною організацією, оскільки несло відповідальність за вбивство підлітка-гея і напад на синагогу в Філадельфії.

Під керівництвом Шевчука співтовариство у соцмережі Gab розмістило фотографію принца Гаррі, над якою нависла свастика з пістолетом, наведеним на його голову.

Фото: (GettyImages)

"Побачимося пізніше, зрадник", - підписав знімок Майкл, вирішивши тим самим показати своє зневажливе ставлення. хлопець засудив принца Сассекського за одруження на Меган Маркл, яка є дочкою афроамериканки і білого американця.

При обшуку у Шевчука була виявлена специфічна література - "Керівництво по опору білих", "Практичне керівництво по стратегії і тактиці революції", "Куховарська книга анархіста", а також антисемітські видання і "Керівництво моджахеда - 2015", випущене прихильником ИГИЛ.

23 квітня Шевчук визнав себе винним у заохоченні тероризму, розповсюдженні терористичних публікацій та зберіганні відповідних матеріалів. На даний момент хлопці перебувають за ґратами. Вирок буде винесено 17 червня.

Нагадаємо, що принц Гаррі потрапив у гучний скандал. Він розлютив журналістів тим, що позбавив їх 40-річної традиції, заявивши, що не збирається розповідати про народження первістка публіці.

Раніше ми публікували топ-5 традицій королівської сім'ї, які порушила вагітна Меган Маркл. У певний момент герцогиня Сассекська вирішила відстоювати особисті кордони та робити речі, які явно розходяться з традиціями королівської сім'ї.

Ми повідомляли про те, що Меган Маркл зробила несподівану заяву про свої пологи. Крім того, що вона хоче провести цей день без уваги преси і вдома, вона повідомила, що готова відмовитися від анестезії та знеболювальних.