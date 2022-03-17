Волонтери просять терміново підтримати збір: цей апарат може врятувати життя

"Дуже терміново! Війна, бомбардування, важкі бої, багато поранених! У госпіталь потрібен дефібрилятор з кардіостимулятором. Простими словами - апарат, який заводить серце після зупинки", - написала Юсупова.

Вона пояснила, що початкова ціна такого апарату 220 тисяч гривень. Але зі знижкою зараз його можна придбати за 185 тисяч гривень.

"Прошу допомогти, кожна гривня, це допомога і це шлях до порятунку людини", - додала волонтер.

Вона розмістила номери карток, на які можна переказувати кошти.

5375414102047676 Монобанк



UA613220010000026203302229154



Євро-UA433220010000026204326548605



5375411502657732 Монобанк



Долар-UA613220010000026203302229154



5437590090303159 Райфазен банк.



iBAN UA743229040000000002620836342.



Переклад з інших країн Paypal bankus@oleksandryusupov.name