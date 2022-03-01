Волонтери просять терміново підтримати армію. Потреб маса

Українська армія терміново потребує фінансової підтримки. Якщо ви хочете допомогти - зробити це просто.
Волонтер Наталія Юсупова опублікувала список потреб на момент 1 березня.
"Терміново репост!! Війна страшна, багато потреб. Впевнена, не потрібно нікому нічого пояснювати. Каски, броніки, коптери, паливо, ліки, все потрібно. За 4 дні понад 200 тис. грн витрат, висилаю гроші на Чернігів, Одесу, Маріуполь, Запоріжжя, по місту щось можна купити", - повідомила Юсупова.
"Віддаю гроші по Києву для оборони. Гроші на госпіталь передала. Також волонтерам допомагаємо в інших містах і нашим мужнім військовим. Багато потреб для тероборони. Вже є втрати серед друзів. Це жах. Але ми вистоїмо за них і подолаємо кафірів. А зараз за роботу", - додала вона.
5358385320002464 Монобанк
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Карта 4441111447002464 Монобанк.
5375411500427369 Монобанк .
5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
Переказ закордону Paypal bank@oleksandryusupov.name
Також ми публікували інструкцію, як підтримати і допомогти ЗСУ прямо зараз.
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