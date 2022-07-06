ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Волонтери оголосили збір коштів на бронемашини для Десантно-штурмових військ

Новость на русском →
Середа 06 липня 2022 16:55
Волонтери оголосили збір коштів на бронемашини для Десантно-штурмових військ Фото: волонтери оголосили збір коштів на бронемашини для Десантно-штурмових військ (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Волонтери ГО "Справа громад"оголосили збір коштів на партію італійських бронемашин для Десантно-штурмових військ. 50 млн грн вже вніс Фонд Порошенка, ще треба зібрати 45 млн грн.

Про це повідомив волонтер Юрій Бірюков у Facebook.

"Ми розпочали цей проект в середині березня, коли північ країни була ще окупована, Ірпінь та Буча, але ми завчасно спланували, розуміючи терміни оформлення документів та терміни доставки. Експортні документи видаються через три місяці. З усіма мислимими і немислимими підключеннями представників Міноборони, зі зв’язком дипломатичного корпусу та аташату, в тому числі відомі в європейських структурах та урядах. ПЕРША в історії італійська експортна ліцензія на продаж військової техніки неурядовій організації за межами ЄС. Це вже досягнення", - написав Бірюков.

Волонтер зазначає, що броньовики дуже чекають у військах. Одинадцять повноцінних броньованих машин для десантно-штурмового батальйону, якому на початку формування дали лише п’ять вантажівок.

"Для оплати контракту потрібно зібрати 45 млн грн. Насправді сума - удвічі більша, але як завжди, традиційна половина Порошенка вже внесена, аванс сплачено. Броньовані машини готові до відправки, вони будуть доставлені протягом тижня після повної оплати. Але спочатку - оплата. Нам треба зібратися і зібрати. Ми можемо це зробити! Потрібно знайти можливість, потрібно показати цей проект своїм друзям. Ці бронемашини - це не тільки “перевезення особового складу”, не просто “захист особового складу від куль та уламків”. Це просто ми - і вони, наші хлопці. Це про наших військових і наш шанс їм допомогти. Нам потрібно об’єднатися", - наголосив волонтер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що коштом Фонду Порошенка партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя