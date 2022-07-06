Волонтери оголосили збір коштів на бронемашини для Десантно-штурмових військ

"Ми розпочали цей проект в середині березня, коли північ країни була ще окупована, Ірпінь та Буча, але ми завчасно спланували, розуміючи терміни оформлення документів та терміни доставки. Експортні документи видаються через три місяці. З усіма мислимими і немислимими підключеннями представників Міноборони, зі зв’язком дипломатичного корпусу та аташату, в тому числі відомі в європейських структурах та урядах. ПЕРША в історії італійська експортна ліцензія на продаж військової техніки неурядовій організації за межами ЄС. Це вже досягнення", - написав Бірюков.

Волонтер зазначає, що броньовики дуже чекають у військах. Одинадцять повноцінних броньованих машин для десантно-штурмового батальйону, якому на початку формування дали лише п’ять вантажівок.

"Для оплати контракту потрібно зібрати 45 млн грн. Насправді сума - удвічі більша, але як завжди, традиційна половина Порошенка вже внесена, аванс сплачено. Броньовані машини готові до відправки, вони будуть доставлені протягом тижня після повної оплати. Але спочатку - оплата. Нам треба зібратися і зібрати. Ми можемо це зробити! Потрібно знайти можливість, потрібно показати цей проект своїм друзям. Ці бронемашини - це не тільки “перевезення особового складу”, не просто “захист особового складу від куль та уламків”. Це просто ми - і вони, наші хлопці. Це про наших військових і наш шанс їм допомогти. Нам потрібно об’єднатися", - наголосив волонтер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що коштом Фонду Порошенка партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України.