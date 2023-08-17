Волонтеры в Херсоне получили от "Стального фронта" партию бронежилетов

Партию из 50 бронежилетов 4-го класса защиты получили добровольцы организации "Я – Херсон", которые помогают с устранением последствий российских обстрелов. Передала средства защиты компания "Метинвест-СМЦ", в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом идет речь на сайте компании.

Это уже не первая партия поддержки от группы для города и его жителей: ранее 25 бронежилетов передали волонтерам, спасавшим людей и животных после подрыва Каховской ГЭС.

Технологию производства стали для изготовления пластин для бронежилеты специалисты "Метинвеста" наладили еще весной 2022 года.

Благодаря корректировке химического состава сплавов, параметров горячей прокатки и термообработки, металлургам удалось существенно снизить вес и толщину амуниции при сохранении необходимого четвертого класса защиты. Также перед тем, как выйти в свет, каждая партия проходит тщательную проверку и отстрел из боевого оружия.

В настоящее время компания продолжает бесплатно снабжать стальными пластинами для бронежилетов всех, кто нуждается в надежной защите. В частности, идет активное сотрудничество с подразделениями Сил обороны Украины, коммунальными предприятиями, территориальными общинами.

Не обходят вниманием и личные обращения защитников. Чтобы получить качественную защиту, достаточно послать официальный запрос на smc@metinvestholding.com, указав контакты ответственных лиц.

Как известно, с начала войны Метинвест направил уже 2 млрд грн в поддержку украинской армии в рамках "Стального фронта". Украинское войско получило от компании 423 автомобиля разного назначения и 1,3 млн литров горючего, а также уже более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов.

Также компания передала бойцам уже 875 единиц техники для обеспечения надежной связи и построения сетей коммуникаций: 405 командирских и автомобильных радиостанций, 40 систем связи для бронетранспортеров М113, 30 ретрансляторов, 50 старлинков и 350 антенн.