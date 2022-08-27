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Волонтер терміново просить про допомогу на фронт: потрібен тепловізор

На фронт терміново потрібен тепловізор (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим на фронті терміново необхідний тепловізор. Кожна копійка може допомогти.

Волонтер Наталія Юсупова звернулася до небайдужих українців з проханням допомогти грошима для покупки потрібного пристрою.

Зараз необхідно зібрати 82 тисячі гривень.

"Дуже потрібно терміново передати на фронт тепловізор!! Допоможемо?? Ціна за тепловізор зі знижкою 82 тисячі грн. Кожна копійка, це допомога! 5-20-50 грн, хто як може", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталія Августа

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

Для тих, хто не може допомогти, волонтер просить зробити репост.

Як ми раніше писали, волонтери збирають на пікап для батальйону ЗСУ "Реванш".

Раніше повідомлялося, що відомий телеведучий Дмитро Комаров пустив "з молотка" свій спорткар Сhrysler Сrossfire і показав, що вдалося купити для ЗСУ.

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