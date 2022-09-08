Волонтер терміново просить допомогти ЗСУ: потрібні квадрокоптери

"Прошу привітати наших розвідників зі святом і допомогти зібрати гроші ще на два квадрокоптера. У мене тисячі підписників і друзів, якщо кожна людина перерахує 10-50-100 грн, ми швидко зберемо!! Вже на один дрон зібрали!!"- написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтер просить допомогти військовим з квадрокоптерами (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)