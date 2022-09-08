Волонтер срочно просит помочь ВСУ: нужны квадрокоптеры

"Прошу поздравить наших разведчиков с праздником и помочь собрать деньги еще на два квадрокоптера. У меня тысячи подписчиков и друзей, если каждый человек перечислит 10-50-100 грн, мы быстро соберем!! Уже на один дрон собрали!!" - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтер просит помочь военным с квадрокоптерами (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)