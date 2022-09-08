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Волонтер срочно просит помочь ВСУ: нужны квадрокоптеры

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 12:53
Волонтер срочно просит помочь ВСУ: нужны квадрокоптеры Срочно нужна помощь ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные на фронте нуждаются в нашей помощи. Для бойцов необходимо приобрести два квадрокоптера.

Срочный сбор средств объявила волонтер Наталья Юсупова.

"Прошу поздравить наших разведчиков с праздником и помочь собрать деньги еще на два квадрокоптера. У меня тысячи подписчиков и друзей, если каждый человек перечислит 10-50-100 грн, мы быстро соберем!! Уже на один дрон собрали!!" - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтер срочно просит помочь ВСУ: нужны квадрокоптерыВолонтер срочно просит помочь ВСУ: нужны квадрокоптерыВолонтер просит помочь военным с квадрокоптерами (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Напомним, что Залужный озвучил задачу ВСУ на 2023 год.

Также читайте, что члены НАТО начали собирать зимнюю форму для ВСУ.

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