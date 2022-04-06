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Волонтер просить українців допомогти з продуктами жителям Київської області

Як допомогти жителям Київської області (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Жителям Київської області, які були в окупації, зараз необхідна допомога з продуктами. Це дуже терміново.

Про це повідомила волонтер Наталія Юсупова на своїй Facebook-сторінці.

Просимо допомогти, ця наша спільна трагедія, пише волонтер.

"Потрібно допомогти з продуктами в ті райони Київщини, де окупанти влаштували різанину і зруйнували будинки українців. Буча, Гостомель, Бородянка та інші міста. Потреби, крупи, борошно, цукор, хліб, одяг. Скільки зможемо купити все відвеземо. У людей все згоріло, нічого немає. Вже домовився купити по 200-300 кіло круп, багато тушонки, цукор, макарони та інше. 200 буханок хліба спечуть і передадуть безкоштовно. Волонтери передадуть одяг, все інше купимо. Нам порахували на 60-100 тис.перший рахунок є, решту самі закупимо", - повідомила Юсупова.

Реквізити для допомоги

5375 4141 2341 4582 Монобанк

5375411502657732 Монобанк

Долар-UA613220010000026203302229154

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Переказ PayPal pp@nataliiayusupova.name

Скріншот (facebook.com/nataliiayusupova)

Нагадаємо, що у Київську область привезуть спеціальні модульні будиночки.

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