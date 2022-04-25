Волонтер просить терміново підтримати армію: потрібні гроші на квадрокоптери

Українська армія терміново потребує квадрокоптерів. Нещодавно ворог знову розстріляв цей літальний апарат.
Про потреби повідомила відомий волонтер Наталія Юсупова.
"Орки знову розстріляли наш квадрокоптер, тому потрібно купити новий і ще один для підрозділу розвідників. Тривають важкі бої, є загиблі, багато поранено. Квадрокоптери дуже потрібні, тому що вони коригують вогонь по ворогу. Ціна за два 3600 євро, 126 тис. грн. Прошу допомогти!!" - написала Юсупова.
Пайпал
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Як ми раніше повідомляли, активісти створили спеціальний сайт для тих, хто, хто хоче відправити лист, побажання, молитви, малюнки та обереги захисникам України на фронт.