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Обладательница титула Мисс Вселенная Украина-2023 Ангелина Усанова показала костюм "Берегини Матери"

Ангелина Усанова показала наряды на финал Мисс Вселенная Украина 2023 (фото: instagram.com/missukraine_universe)
Автор: Юлия Любченко

Финал конкурса Мисс Вселенная-2023 пройдет 18 ноября в Сальвадоре. От Украины уедет Ангелина Усанова, которая уже успела показать свой наряд для нового этапа конкурса.

О том, каким будет образ модели на Мисс Вселенную, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Ангелины Усановой на YouTube и Insragram-страницу конкурса.

Ангелина Усанова воплотит образ "Берегини Матери"

Организационный комитет Мисс Вселенная Украина показал костюм, разработанный командой МÜ production для Усановой.

Символ "Берегини Матери" очень знаковый для украинцев, ведь именно она является главным щитом Киева, каждая украинская женщина является хранительницей своей семьи, дома и всего, что ее окружает. Но на конкурсе модель хочет показать не только эту часть истории своим нарядом.

Костюм Ангелины Усановой "Берегиня Матери" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

"Этот костюм - наше посвящение великой, священной и безусловной материнской любви и беззащитности детей перед глазами войны. Матери всей Украины умоляют и мечтают о чистом и защищенном небе без ракет. Молятся за жизнь своих детей, которые безжалостно уносит война", - написано на официальной. странице конкурса в Instagram.

Известно, что для производства этого роскошного костюма было использовано 35 метров шифоновых и органзовых тканей. Поверх ткани напечатан принт в виде облачков и бескрайнего голубого неба.

Некоторые элементы костюма разрабатывались и публиковались на 3D принтере. Для украшения наряда использовано около 45 000 декоративных камней.

Костюм Ангелины Усановой "Берегиня Матери" (фото: instagram.com/missukraine_universe)

Символизм костюма

Голубая ткань - символ тихого мирного неба без ракет. Белый и молочный цвета - символы мира. Синий и желтый - цвета флага Украины. Золотые элементы костюма - броня, символизирующая силу каждой украинской матери – такова концепция костюма.

Чтобы привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине и идее образа, "Мисс Вселенная Украина"-2023 Ангелина Усанова написала песню "Peace", на которую в Киеве отсняли видеоклип.

Ранее мы рассказывали о том, что победительницей Мисс Украина 2019 года стала 24-летняя студентка

Также читайте наш материал о том, как внучка известного воина УПА почтила дедушку на открытии "Миссис Вселенная 2023".

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Мисс Украина Вселенная