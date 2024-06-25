На Волыни обнаружили руины костела и монастыря кармелитов 18 века: им более 300 лет (фото)

Первое документальное упоминание о местечке Кисилин датируется примерно 1451 годом. В то время земли были собственностью магнатского рода Мильских герба Кирдеев.

В 1445-1451 годах великий князь Лев Свидригайло пожаловал деревню Кисилин, с озером на реке Турии, земскому маршалку Петру Ланевичу Кирдию Мильскому, вместе с селами Твердини, Вербаев и другими землями в Луцком уезде.

В начале XVII века Кисилин уже упоминается как место имения шляхетского рода Киселей. Около 1625 Остафий Кисиль основал в Кисилине протестантскую святыню и арианскую школу. Он был очень образованным в то время ученым, знал несколько европейских языков и способствовал таким образом подъему уровня развития науки на Волыни.

Руины костела в Кисилине (Фото: facebook.com/andriyglyva)

После смерти Остафия Киселя городок и школа переходят к Юрию Чапличу-Шпановскому, которого польское правительство преследовало за снисходительное отношение к арианам-протестантам, ведь последние не разделяли догматы католической веры.

Из исторических документов известно, что волынская шляхта на Луцком сейме 1645 протестовала против решения Люблинского трибунала, по которому в Кисилине должны были закрыть арианские собрания и школу, а Чаплич-Шпановский должен был заплатить штраф в размере 1000 злотых красных. Все проводники-арияне должны были покинуть город.

В 1720 г. на месте здания собраний построили костел, где службу начали проводить священники-кармелиты. Храм представлял собой трехнефную базилику, творившую в плане прямоугольник с апсидой. Боковую стену поддерживал массивный контрфорс.

Руины костела в Кисилине (Фото: facebook.com/andriyglyva)

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Кисилин вошел в состав Российской империи, став волостным центром Владимир-Волынского уезда Волынской губернии. Впоследствии в городке разместили эскадрон французских эмигрантов-роялистов Дворянского драгунского полка герцога де Берри, корпуса принца Конде, бывшего на службе русского императора Павла.

В первую мировую войну Кисилин стал местом столкновения ударной группировки русского корпуса и контрудара немецкого корпуса. В июне 1916 года там шли жестокие бои.

Однако история храма была трагической. Во время Второй мировой войны произошла Волынская трагедия, и она была связана именно с этим костелом.

1 ноября 1941 года было создано гетто, где евреи подвергались постоянным издевательствам. В Кисилин привезли евреев из окрестных деревень. А через год немцы вывезли пленников гетто - около 500 человек за село и расстреляли.

Руины костела в Кисилине (Фото: facebook.com/andriyglyva)

11 июля 1943 г. навсегда останется в истории как день гибели (Кровавое воскресенье) нескольких десятков прихожан католического костела в Кисилине.

"По окончании Второй мировой, оккупационная советская власть, конечно же, и не подумала восстановить памятник. Здесь разместили цех по переработке льна и конопли. Позже советский "цех" уничтожил пожар. С тех пор здание не используется", - пишут исследователи.

Сейчас в интерьере сохранились фрагменты фресок XVII столетия. К апсиде костела примыкал двухэтажный монастырский дом, который после 1832 выполнял роль приходского дома. Сейчас весь комплекс – руины без крыши.