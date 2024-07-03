На Волыни нашли древнерусский бронзовый перстень XVII века, который в древности защищал от бед

Найденный перстень сплошной, изготовленное из бронзы. Такие перстни относятся к XVII веку. На перстне изображен цветок, который на Руси с давних времен был важным символом.

"Древнерусский перстень цельнолитой щитково серединный по форме, украшенный стилизованным растительным и геометрическим орнаментом. Щиток круглой формы, диаметром 12 мм, украшен орнаментом в виде четырех лепесткового цветка, вписанного в круг", - рассказала Мирослава Мороз.

Она добавила, что перстень с таким изображением мог служить не только украшением, но и выполнять роль амулета-оберега, защищавшего от всяческого зла и беды.

"От щитка с обеих сторон кольца кольцо имеет расширение в форме лепестков, которые плавно переходят в основу перстня. На каждом лепестке отчеканены по четыре насечки. Именно такие щитково серединные перстни с изображением четырех лепесткового цветка и другой орнаментацией были наиболее модными на Волыни в древнерусский период", - объяснила работница музея.

На Волыни нашли древнерусский перстень (фото: Мирослава Мороз/facebook)

Кроме того, она добавила, что в большинстве своем такое украшение было женским, однако, его носили также дети и мужчины.

В комментариях также добавили, что похожие перстни были найдены во время археологических раскопок на переправе и поле битвы под Берестечком. Кольца были найдены, как на самих казаках, так и в сумках, вместе с монетами и их вещами.