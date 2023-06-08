Цена вопроса - миллион! На Волыни женщина продала чужого младенца: детали детективной истории

Чей младенец?

23-летняя жительница Луцка родила тайно здорового малыша дома - в апреле 2022 года. На следующий день после родов она отдала младенца своей 26-летней подруге, так как не хотела или не могла воспитывать малыша самостоятельно.

Подруга занималась воспитанием ребенка почти 11 месяцев. Но весной 2023 года решила, что мальчик ей не нужен и его можно продать. Она нашла новых родителей для младенца и готова была его отдать за 30 тысяч долларов США.

Задержали при передаче денег

Во время передачи ребенка покупателю, 26-летнюю женщину задержали. Это произошло 23 марта 2023 года. К сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение, что жительница Луцка среди знакомых подыскивает желающих купить младенца.

Женщина пыталась продать чужого младенца (фото: Нацполиция)

"Оказалось, что 23-летняя местная жительница родила самостоятельно дома мальчика, которого сразу отдала своей 26-летней подружке, чтобы та заботилась о нем. Сначала женщина заботилась о младенце, скрывая его от посторонних глаз, а потом, чтобы улучшить свое материальное положение, начала подыскивать лиц, готовых купить 11-месячного ребенка", - рассказали в полиции.

Мальчика забрали и передали в медицинское учреждение. А горе-опекунша получила обвинение в торговле людьми, совершенном против малолетнего ребенка.

За попытку продажи младенца могут дать 15 лет

Следователи сообщили женщине подозрение по ч. 3 ст. 149 - Торговля людьми. После изучения всех обстоятельств и фактов действия родной матери также попадут под правовую квалификацию. На данный момент местонахождение биологический матери неизвестно.

Сейчас прокуроры Волынской областной прокуратуры передали дело в суд. Подозреваемой по санкции статьи о торговле людьми, грозит до 15 лет тюремного заключения. А малышу, скорее всего, подыщут приемную семью.