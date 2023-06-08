Ціна питання - мільйон! На Волині жінка продала чуже немовля: деталі детективної історії

Чия дитина?

23-річна мешканка Луцька народила таємно здорового малюка вдома – у квітні 2022 року. Наступного дня після пологів вона віддала немовля своїй 26-річній подрузі, бо не хотіла чи не могла виховувати малюка самостійно.

Подруга займалася вихованням дитини майже 11 місяців. Але навесні 2023 вирішила, що хлопчик їй не потрібен і його можна продати. Вона знайшла нових батьків для немовляти та готова була його віддати за 30 тисяч доларів США.

Затримали під час передачі грошей

Під час передачі дитини покупцю 26-річну жінку затримали. Це сталося 23 березня 2023 року. До правоохоронців надійшло повідомлення, що мешканка Луцька серед знайомих підшукує охочих купити немовля.

Жінка намагалася продати чуже немовля (фото: Нацполіція)

"Виявилося, що 23-річна місцева мешканка народила самостійно вдома хлопчика, якого одразу віддала своїй 26-річній подружці, щоб та дбала про нього. Спочатку жінка дбала про немовля, приховуючи його від сторонніх очей, а потім, щоб покращити своє матеріальне становище, почала підшукувати осіб, які готові купити 11-місячну дитину", - розповіли в поліції.

Хлопчика забрали та передали до медичного закладу. А горе-опікунка отримала звинувачення у торгівлі людьми, скоєному проти малолітньої дитини.

За спробу продажу немовляти можуть дати 15 років

Слідчі повідомили жінці підозру за ч. 3 ст. 149 – Торгівля людьми. Після вивчення всіх обставин та фактів дії рідної матері також потраплять під правову кваліфікацію. На цей час місцезнаходження біологічної матері невідоме.

Наразі прокурори Волинської обласної прокуратури передали справу до суду. Підозрюваній за санкцією статті про торгівлю людьми загрожує до 15 років ув'язнення. А малюкові, швидше за все, знайдуть прийомну родину.